Centro de paraquedismo continuará funcionando após morte de empresário, diz prefeito

"E, efetivamente, poderíamos ter todos os recursos em termos de prestação de socorros, mas não seria possível (fazer Humberto sobreviver) porque foi um acidente muito grave", afirmou o prefeito. "Na minha avaliação, (suspender as atividades do CNP) seria o mesmo que fechar uma estrada depois de um acidente com uma vítima fatal".

A Polícia Civil de Boituva segue investigando as causas da morte de Nogueira. O empresário era considerado um paraquedista experiente, com mais de mil saltos realizados, segundo pessoas próximas ouvidas pelo Estadão. Nas redes sociais, a vítima se apresentava como praticante de diferentes esportes radicais como paraquedismo, alpinismo, snowboard, kitesurfe, e exibia fotos e vídeos praticando as modalidades em diferentes lugares do Brasil e do mundo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) o empresário, que era de Goiás, colidiu contra o solo no momento do pouso. Ele chegou a ser atendido e levado ao hospital São Luiz, em Boituva, mas morreu em razão de uma parada cardiorrespiratória. Questionada nesta sexta-feira, 13, sobre os desdobramentos da investigação, a pasta afirmou apenas que a Polícia Civil de Boituva "instaurou inquérito policial" e que "diligências prosseguem visando à elucidação dos fatos".