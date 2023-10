Empresário goiano morre durante o pouso ao saltar de paraquedas em SP

Testemunhas relataram que o empresário teria colidido fortemente com o solo durante o pouso. Como ele não usava câmeras de filmagem junto ao corpo, a Polícia Civil de São Paulo vai analisar as imagens das câmeras de segurança do CNP para tentar determinar as causas do incidente.

Após a confirmação da morte, o corpo de Humberto foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Itapetininga e foi liberado na tarde desta quinta-feira (12). O corpo do empresário foi transferido para Goiânia e o sepultamento está marcado para a sexta-feira (1), no cemitério Jardim das Palmeiras, na capital goiana.

O UOL procurou a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para pedir maiores informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

O acidente que resultou na morte de Humberto foi o segundo do ano no CNP. No dia 1º de julho, um homem de 44 anos morreu após um erro no pouso. Segundo o CNP, a vítima, que possuía 20 anos de experiência na área, teria descido em alta velocidade e atingido o solo. Ele foi socorrido com vida, hospitalizado, mas morreu 11 dias depois do acidente.