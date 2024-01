Após temporais, RJ ainda enfrenta rodovias alagadas e problemas em energia e tratamento de água

O Estado do Rio de Janeiro amanheceu ainda às voltas com os prejuízos provocados pelos temporais no fim de semana. Motoristas enfrentam interdições e quilômetros de congestionamentos decorrentes dos alagamentos hoje. Concessionárias de distribuição de energia e água permanecem às voltas com esforços para normalização dos serviços prestados. 11 pessoas morreram no Estado em decorrência das chuvas.

Diante da persistência dos bolsões de água, houve abertura de nova pista reversível na Rodovia Washington Luís, a BR-040, na altura da refinaria Reduc, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Logo no início da manhã, a faixa reversível no sentido Rio de Janeiro já acumulava quatro quilômetros de retenção, desde o quilômetro 113 ao quilômetro 109, nas imediações do Arco Metropolitano, relatou a Cia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio, que opera a concessão da rodovia na região.

"Às 7h41, veículos de carga que seguem em direção ao Rio estão sendo orientados a utilizar o Arco Metropolitano e a Via Dutra como caminho alternativo. O trecho no sentido RJ apresenta retenção do km 107 ao km 113. No sentido JF, lentidão do km 115 ao km 113. Reflexos da BR-040 estão sendo sentidos na BR-116N. Trânsito na 116N, no momento, com 4 km de engarrafamento, sentido RJ - informação Concessionária Ecoriominas", divulgou a Polícia Rodoviária Federal, na manhã de hoje.