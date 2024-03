Senado deve ouvir PF sobre retenção de influenciador português em aeroporto de SP

A audiência pública atende um requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE). Para o parlamentar, a convocação do Diretor-Geral da Polícia Federal é para prestar informações no sentido de "aclarar os motivos que levaram o grupamento da Polícia Federal do Aeroporto de Guarulhos a fazer a retenção do referido cidadão português", explicou.

Na ocasião, a PF negou as informações. Em nota, o órgão disse que estava conduzindo procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, para verificar se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros.

"Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou", afirmou a PF em nota. "Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o pais vive um 'ditadura do Judiciário', além de outras afirmações na mesma linha, postadas em suas redes sociais".