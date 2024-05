RS tem 450 mil consumidores sem energia em decorrência das fortes chuvas

A CEEE, do grupo Equatorial, informou que nesta manhã havia 183 mil clientes sem energia em sua área de concessão, que compreende a capital Porto Alegre e região metropolitana e outros municípios do sul e litoral.

Dos desabastecidos, 175 mil estão desligados por segurança devido a áreas alagadas, atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras municipais, disse a CEEE. Os municípios mais atingidos são Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Alvorada e Viamão.

Já a RGE, do grupo CPFL, com clientes principalmente no interior gaúcho, afirmou que 265,4 mil clientes estão sem energia, sendo a maioria em áreas alagadas em locais com impedimento de acesso das equipes.

Entre as regiões atendidas pela RGE, as mais afetadas são Metropolitana (84,4 mil), Vale do Taquari (67,8 mil), Vale dos Sinos (55,8 mil), Vale do Rio Pardo, (35,4 mil) Serra (6,6 mil), Central (5,3 mil) e Planalto (5,2 mil).

As empresas reiteraram que suas equipes seguem mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes no menor prazo possível, respeitando as condições técnicas e de segurança.

Mais de dois terços das cidades gaúchas foram afetadas pelos eventos climáticos que se intensificaram na semana passada, provocando mortes e deixando milhares de pessoas desalojadas. Além de interromper serviços essenciais, como de água e esgoto, as chuvas levaram a cheias em rios em várias regiões do Estado, além da destruição de estradas e pontes.