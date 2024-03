Pimenta afirma que móveis descobertos no Alvorada estavam 'danificados e muito estragados'

"No processo da transição, foi feito um inventário de todos os itens que fazem parte do patrimônio do Alvorada. Esse documento é um relatório que foi elaborado pelo governo Bolsonaro, entregue no dia 4 de janeiro (de ano de 2023). E é esse documento do governo Bolsonaro, que informa que 261 itens que fazem parte do patrimônio do Palácio da Alvorada não foram encontrados", afirmou o ministro da Secom.

Pimenta afirmou também que os móveis estavam "espalhados por depósitos" do Alvorada, e que muitos foram encontrados "danificados" e "estragados".

"Não havia nenhum tipo de controle. Ao longo do ano nós conseguimos encontrar esses itens. Muitos desses itens, inclusive, eram itens que estavam danificados, eram móveis que estavam muito estragados, espalhados por depósitos", declarou.

Durante a transição de governo, Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, reclamaram das condições do Alvorada, e apontaram que os bens estavam faltando após Bolsonaro e a ex-primeira-dama deixarem de usar a residência oficial. Além de móveis, utensílios domésticos, livros e obras de arte foram citados como "desaparecidos".

Na coletiva, o chefe da Secom voltou a endossar que a estadia de Bolsonaro havia deteriorado as condições do Alvorada. "Se fosse um cidadão, não teria conseguido entregar uma casa para a imobiliária", disse.

Compra de móveis de luxo

O suposto sumiço dos móveis foi um dos motivos para que Lula e Janja comprassem uma nova mobília. Em dezembro do ano passado, um levantamento feito pelo Estadão mostrou que o governo federal gastou R$ 26,8 milhões com reformas, compra de móveis, materiais e utensílios domésticos para os palácios presidenciais de Brasília em 2023.