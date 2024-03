Móveis: Polarização e transição conturbada complicam caso, diz advogada

Há uma polarização que complica toda essa circunstância. A transição não foi fácil. Tivemos o 8 de janeiro, que só agravou e tornou essa coisa mais hostil possível.

Entenda o caso

A Secom (Secretaria de Comunicação) divulgou uma nota em que responsabiliza a gestão Bolsonaro pelo desaparecimento dos móveis da Presidência. O posicionamento ocorreu através de nota na noite desta quarta-feira (20).

Relatório apresentado pelo governo Bolsonaro, emitido em 4 de janeiro, dizia que 261 itens estavam perdidos, segundo o comunicado. "Ou seja, quem não sabia onde estavam os móveis era a gestão anterior, parte deles abandonados em depósitos e sem controle", diz o texto.

A busca pelos móveis perdidos foi concluída no segundo semestre de 2023, diz a Secom. A pasta afirma que os itens foram encontrados em "diversas dependências diferentes da Presidência da República — não só no Alvorada".

A disputa teve início durante a transição de governo, no início do ano passado. Lula e a primeira-dama Janja reclamaram das condições da residência oficial e apontaram que alguns móveis do patrimônio estavam faltando, quando Jair Bolsonaro (PL) e sua mulher, Michelle, se mudaram do local.