Homem interrompe julgamento e atira contra acusado pelo assassinato do pai em Pernambuco

Câmeras de segurança registraram o momento em que um júri é interrompido na cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, por um ataque a tiros. Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura era julgado pelo assassinato de um homem quando foi atingido por disparados de Cristiano Alves Terto, filho da vítima. O caso ocorreu em 29 de novembro do ano passado mas só agora imagens do ocorrido foram divulgadas.

Na gravação de câmeras de segurança, é possível observar o momento em que Terto se levanta e vai em direção ao réu. Uma pessoa tenta conter o atirador, que consegue se desenvencilhar e dispara várias vezes contra o acusado pelo assassinato do pai.

Um tumulto se forma no Fórum Dr. Geraldo Sobreira de Moura, onde era realizado o julgamento. Terto ainda dá golpes com a arma e depois não aparece mais na gravação.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após os disparos o atirador foi perseguido pelo policiamento do Fórum e pela Polícia Civil, sendo preso em flagrante com a arma do crime.

Na ocasião, o réu, atingido pelos tiros, foi encaminhado para o Hospital de São José de Belmonte, e posteriormente transferido para o Hospital de Serra Talhada.

De acordo com o TJPE, Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, que até então era julgado pelo crime de assassinato, está vivo e solto já que o julgamento não foi retomado e segue sem data para acontecer. Já Cristiano Alves Terto, o atirador, continua preso e responde por tentativa de homicídio.