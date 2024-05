Doações para chave Pix divulgada pelo governo do RS chegam a R$ 38,2 mi

O grupo é composto por entidades públicas e privadas. Eles serão responsáveis por "definir ações, medidas e critérios de distribuição das doações destinadas às vítimas das enchentes e arrecadadas pela chave Pix do canal".

Entre os membros do setor público que farão parte do grupo estão o gabinete do governador, Eduardo Leite (PSDB), e a Secretaria do Desenvolvimento Social. Já no setor privado, participarão a Cufa (Central Única das Favelas), Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) e a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul).

Conta divulgada pelo governo é a mesma utilizada para receber doações em 2023. No ano passado, o estado também foi atingido por chuvas que provocaram estragos em diversos municípios no mês de setembro, principalmente as cidades do Vale do Taquari.

Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança aos doadores e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público.

Governo do Rio Grande do Sul

Governo divulga chave Pix para doações

Doações podem ser feitas na chave Pix de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). O número para doações é: 92.958.800/0001-38. Quando realizar a transferência, confirme que o banco de destino é "Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul)".