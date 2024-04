Frente fria no Sul pode reduzir calor e trazer chuvas para SP; veja previsão

Uma frente fria que passa pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, neste fim de semana, pode chegar a São Paulo e causar chuvas e queda de temperatura nos próximos dias, segundo a Climatempo. A mudança no tempo, que será a primeira mais acentuada deste outono, é causada por um bloqueio atmosférico e outros sistemas meteorológicos que estão criando um clima de instabilidade persistente na região Sul, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em São Paulo, é esperada a entrada de uma frente fria no meio da próxima semana, trazendo temperaturas mais amenas e chuvas mais intensas no litoral paulista a partir de quarta-feira, 17. A capital paulista terá pancadas de chuvas já neste fim de semana. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sudeste e leste de São Paulo estão previstas pancadas de chuvas que podem ultrapassar os 60 mm a partir deste fim de semana.

Veja a previsão do tempo para SP

*Sábado (13/4): de 19°C a 29°C (pancadas de chuva à tarde)

*Domingo (14/4): de 14°C a 30°C (pancadas de chuva à tarde e à noite)

*Segunda-feira (15/4): 21°C a 30°C (pancadas de chuva à tarde)

*Terça-feira (16/4): 20°C a 29°C (pancadas de chuva à tarde)

*Quarta-feira (17/4): 21°C a 28°C

*Quinta-feira (18/4): 18°C a 27°C (pancadas de chuva à tarde)

*Sexta-feira (19/4): 14°C a 24°C

*Sábado (20/4): 14°C a 26°C

*Domingo (21/4): 15°C a 26°C

De acordo com as previsões dos modelos próprios da Climatempo, os acumulados de chuva podem ultrapassar 200 milímetros em algumas áreas do Sul do País neste fim de semana. Regiões da faixa central e sul do Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem receber mais de 100 mm, com algumas regiões pontuais podendo chegar a 200 mm de chuva. Na sexta-feira, 12, no Rio Grande do Sul, já havia chovido 79 mm em São José dos Ausentes, 47 mm em Tupanciretã e 44 mm em Santiago, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Entre a tarde e a noite desta sexta-feira, 12, choveu de forma moderada em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Neste sábado, 13, o tempo amanheceu aberto na capital. O Estado registra chuvas abaixo da média história neste mês de abril. Na próxima semana, a Zona de Convergência Intertropical vai permanecer mais ativa na costa norte do Brasil, podendo ocorrer chuvas mais intensas nos Estados do Norte e em parte do Nordeste.

Abaixo do esperado

Na cidade de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura paulistana, as chuvas estão abaixo do esperado para este mês. Os dados mostram que abril acumulou até este sábado 9 milímetros, o que corresponde a 14,1% dos 63,9 mm esperados para o mês.

Com os índices de umidade acima de 50%, a previsão é de chuvas rápidas e isoladas na capital. Nos próximos dias, o cenário deve continuar sem alteração, com umidade elevada.