Transporte ferroviário de grãos nos EUA cai 10% na semana encerrada no dia 13

São Paulo, 26 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 23.700 vagões na semana encerrada em 13 de abril, de acordo com o relatório mais recente de transporte de grãos do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa queda de 10% ante a semana anterior e de 3% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 462.826 toneladas na semana encerrada em 20 de abril. O volume representa queda de 7% ante a semana anterior e de 30% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 18 de abril, 28 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, alta de 4% na comparação anual. Nos 10 dias a partir de 19 de abril, a expectativa era de que 35 navios fossem carregados, aumento de 46% ante igual período do ano passado.