Ao lado de Lula, Boulos se compromete a 'barrar' privatização da Sabesp se eleito

O deputado federal e pré-candidato a prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), discursou, nesta quarta-feira, Dia do Trabalhador, em evento promovido pelas centrais sindicais. Em uma fala rápida, Boulos destacou o trabalho do governo federal e se comprometeu, caso eleito, a "barrar" a privatização da Sabesp, programa que está sendo encabeçado pelo governo Estadual.

"Eu assumo um compromisso: São Paulo, o ano que vem, se Deus quiser, vai voltar a ser a terra da oportunidade", afirmou o deputado.

Com críticas à gestão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, Boulos destacou os avanços e a recuperação de projetos da gestão Lula, como o PAC e o Minha Casa Minha Vida.

"Em outubro de 2022 nós tiramos o pior presidente do Palácio do Planalto", disse o parlamentar.

Ao lado do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, o deputado participou de evento promovido por centrais sindicais, que neste ano aconteceu no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera.

O pré-candidato também criticou opositores que, segundo ele, inventam mentiras para vender uma imagem ruim do País.

"O lado de lá quer que o Brasil ande para trás, e inventam mentiras sobre a situação do Brasil e sobre o presidente Lula", disse Boulos.