Família de SP é suspeita de operar Pix falso para desviar doações ao RS

Um casal foi preso, em Santo André (SP), suspeito de simular contas oficiais do governo do Rio Grande do Sul nas redes sociais para desviar valores, via Pix, que deveriam ter sido destinados às vítimas das enchentes. As prisões aconteceram no âmbito da Operação Dilúvio Moral, deflagrada pelos policiais gaúchos nesta quarta-feira (15).

O que aconteceu

Filho do casal, menor de idade, também participava do esquema fraudulento, segundo a delegada Vanessa Pitrez. Porém, ele não foi apreendido, já que não se trata de crime violento, explicou ao UOL a diretora do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Amigo da família também é investigado pela Polícia Civil, mas não foi preso.