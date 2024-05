TIM tem 20 cidades isoladas no RS, sem serviço de internet, e 100 parcialmente afetadas

A TIM informou nesta terça-feira, 7, que, no Rio Grande do Sul, há 20 cidades isoladas, sem serviço de internet da operadora, e outras 100 em que a prestação do serviços está acontecendo de forma parcial.

As enchentes causaram danos e/ou dificuldade de acesso a torres, antenas para fins de manutenção. Outro ponto que causa problemas para as teles são os cortes de energia (ainda que muitos dos cortes sejam voluntários, como medidas de segurança adotadas pelas distribuidoras).

O presidente da TIM, Alberto Griselli, afirmou que a empresa criou um comitê de crise para lidar com a situação das enchentes. A prioridade, segundo ele, é a segurança dos colaboradores.

As equipes técnicas estão no campo para fazer a manutenção da infraestrutura e garantir e continuidade do serviço dentro das possibilidades de acesso e segurança.

Além disso, a TIM está oferecendo bônus de 10 Gb nos pacotes de dados para auxiliar clientes da região a manterem a comunicação contínua com familiares e amigos.

Outro ponto é a oferta de roaming de dados, em conjunto com Claro e Vivo, para que os usuários possam se conectar em todas as redes disponíveis das operadoras caso as redes de alguma delas esteja com problema.

"O impacto financeiro nós vamos ver, mas não é a nossa prioridade no momento", comentou Griselli ao ser perguntado sobre o tema em coletiva de imprensa, reforçando que o foco é nas iniciativas cidades acima.

Ele comentou apenas que o Rio Grande do Sul representa 3% da base total de consumidores da TIM. "É algo relativamente pequeno, não fizemos as contas ainda (dos impactos financeiros). Depois que a situação se normalizar, vamos focar no tópico."