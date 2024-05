Com Lula, Magda não atende acionistas públicos nem privados na Petrobras

Lula, no entanto, quer que a própria Petrobras seja a indutora do investimento, apostando em fertilizantes, gás, construção de navios. E distorcendo o papel da companhia, que deixa de focar em resultados.

No mesmo dia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou, também em entrevista: "a Petrobras precisa ter 100% ou 200% de lucro?".

Do ponto de vista do acionista privado, sim, claro. Para o acionista público, a Petrobras deveria também obter o maior lucro possível, se o objetivo fosse repassar recursos ao Tesouro.

Magda também disse que vai "abrasileirar" os preços dos combustíveis e que não faz sentido repassar toda a volatilidade do mercado internacional.

Traduzindo: a Petrobras deve seguir subsidiando preços de gasolina e diesel temporariamente, se for necessário. De novo, não atende os interesses de ambos os tipos de acionistas.

Ela prometeu ser "tempestiva e ágil" no comando da empresa. Observadores do setor de petróleo ouvidos pela coluna viram a declaração como um recado de que Magda pretende implementar os investimentos desejados pelo governo com mais rapidez que seu antecessor, Jean Paul Prates.