Ministério anuncia programa para conter avanço da praga caruru gigante

São Paulo, 23 - O Ministério da Agricultura e Pecuária instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Controle da praga quarentenária presente Amaranthus palmeri, conhecida como caruru palmeri ou caruru gigante. O caruru palmeri pode causar danos de 70% a 100% em culturas como soja, milho e algodão. A portaria, publicada no Diário Oficial da União na terça-feira, 21, estabelece medidas para conter a disseminação da praga, como levantamentos fitossanitários, restrições ao trânsito de máquinas e implementos em áreas afetadas e eliminação de plantas antes do florescimento.O programa prevê levantamentos fitossanitários anuais para detecção da praga em áreas ainda não afetadas e levantamentos de delimitação em caso de identificação de novos focos. A portaria também determina critérios para pesquisa científica e estudos de eficácia agronômica relacionados à praga.A praga, presente em oito municípios de Mato Grosso e dois de Mato Grosso do Sul, é considerada uma das plantas daninhas mais difíceis de controlar, devido à sua resistência a herbicidas e alta capacidade de adaptação.