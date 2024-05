Pacheco diz que governo precisa 'organizar sua base da melhor forma possível' no Congresso

Um dia após o Congresso derrubar uma série de vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que o governo precisa "organizar sua base da melhor forma possível" no Legislativo. De acordo com o senador, a sessão conjunta realizada nesta terça-feira, 28, demonstrou "força considerável" da oposição, mas não significa necessariamente um enfraquecimento do Executivo.

Os parlamentares derrubaram os vetos presidenciais à limitação da "saidinha" de presos do regime semiaberto e à proibição de uso de recursos públicos para promover, por exemplo, ações contra a chamada "família tradicional", uma pauta cara ao bolsonarismo.

"Isso, naturalmente, demonstra uma força considerável da oposição no âmbito do Congresso Nacional", afirmou Pacheco a jornalistas. "Cada sessão tem uma realidade, para cada tema há uma realidade. Isso não necessariamente demonstra um enfraquecimento do governo", minimizou.

Segundo Pacheco, não se pode medir a força ou fraqueza do governo por votações pontuais como a análise dos vetos do presidente, mas é preciso que a base esteja alinhada. "Eu não vejo nada de anormal no que aconteceu nessa sessão do Congresso Nacional. Mas é muito importante, tanto quanto a oposição se organizar, é muito importante para a democracia que o governo organize com a melhor forma possível com sua base de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado Federal."

Em uma tentativa de melhorar a articulação com o Congresso após a derrubada dos vetos, o núcleo político do governo terá uma reunião fixa toda segunda-feira com Lula. A nova estratégia foi confirmada hoje pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Randolfe considera que o governo saiu vitorioso ao conseguir manter o veto ao calendário de pagamento de emendas impositivas (obrigatórias) que tornaria o Orçamento da União ainda mais engessado. O Executivo conseguiu fechar um acordo com os parlamentares após acelerar a liberação desses recursos, cruciais para irrigar bases eleitorais de deputados e senadores em ano de disputa por prefeituras.

Randolfe e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE), reuniram-se com Lula nesta manhã para fazer um balanço. O diagnóstico foi de que há uma ofensiva conservadora em curso no País, que encontra eco no Congresso.

"Fizemos esse balanço. Deliberamos, inclusive, uma dinâmica de encontros que vamos passar a ter semanalmente. O núcleo político do governo, o ministro Padilha, além de mim, os líderes Wagner e José Guimarães, conversando com o presidente e quais ministros forem necessários ser chamados", disse Randolfe, a jornalistas.

Mais cedo, Jaques Wagner já havia dito que Lula queria uma melhora na "organização" da articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. "Toda segunda-feira, vamos passar a ter uma reunião ordinária do núcleo político de governo com o presidente da República", explicou Randolfe.

Interlocutores de Lula disseram nos bastidores que a manutenção do veto no projeto da saidinha era prioridade para o presidente e estava sendo tratada pelo PT como "questão de honra", com atuação de ministros como Ricardo Lewandowski (Justiça) na tentativa de sensibilizar os parlamentares.