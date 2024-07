Institutos BrasilAgro e Alfa e Beto fazem parceria para alfabetização de crianças

São Paulo, 24 - O Instituto BrasilAgro firmou uma parceria com o Instituto Alfa e Beto para intensificar a alfabetização de cerca de mil crianças e adolescentes de duas cidades do Nordeste. Braço social da BrasilAgro, empresa que produz alimentos, fibras e bioenergia em seis Estados do Brasil, além do Paraguai e da Bolívia, o Instituto atua para fomentar projetos de educação em municípios nos quais tem fazendas em operação. O projeto realizado em parceria com o Instituto Alfa e Beto vai favorecer crianças e educadores de Baianópolis (BA) e Baixa Grande do Ribeiro (PI). A coordenadora de responsabilidade social do Instituto BrasilAgro, Thanny Hou, disse em comunicado que "o projeto nos dois municípios será realizado em parceria com a prefeitura, já que depende de contrapartidas para que o objetivo seja alcançado. Como parte da missão do Instituto BrasilAgro, nos comprometemos com todo material didático, além do investimento para que o Instituto Alfa e Beto possa executar sua metodologia".O Instituto Alfa e Beto atua sem fins lucrativos com alfabetização há mais de 20 anos. Projetos inovadores de educação realizados pela organização já foram adotados em cerca de mil municípios do Brasil, com impacto para 4,5 milhões de estudantes. Criado em 2020, o Instituto BrasilAgro faz parte do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo é estimular investimentos em projetos que gerem impacto sócio-educacional. Para manutenção das atividades do Instituto, a BrasilAgro investe até 2% do lucro líquido da safra.S