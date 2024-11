Quem é a médica suspeita de encomendar morte do marido advogado em Sergipe

O crime

José Lael era advogado criminalista e foi morto por dois homens, que o abordaram e desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro da vítima. O crime aconteceu em 18 de setembro na avenida Jorge Amado, no bairro Jardins, zona sul da capital sergipana.

O filho dele, que estava no carro, Guilherme Rodrigues, 20, também era alvo dos criminosos. Ele foi atingido, mas sobreviveu ao ataque.

Eles tinham saído de casa para comprar um açaí, a pedido de Daniela, afirmou a delegada Alcoforado. As vítimas começaram a ser perseguidas assim que deixaram o prédio em que moravam.

Temos imagens tanto da esposa, quanto de sua amiga, em um bairro periférico [onde teriam sido contratados os pistoleiros] alguns dias antes. Inclusive, no dia do crime, a amiga e a secretária da esposa estavam nesse bairro, em um carro, e receberam os dois indivíduos responsáveis pela ação delitiva. A partir daí não havia mais dúvidas da participação delas também no crime.

Juliana Alcoforado

Em nota, a OAB Sergipe informou que está acompanhando as investigações da morte de José Lael. Sobre a operação, diz que está com representante presente na delegacia "para acompanhar os novos desdobramentos e assegurar as prerrogativas dos advogados habilitados no Inquérito Policial, assim como o contraditório e a ampla defesa".