Governo de SP libera consumo de mariscos e ostras de algumas áreas

A suspensão do consumo e venda de moluscos bivalentes no Estado ocorreu após relatórios de ensaio de amostras de água coletadas pela Companhia Ambiental do Estado De São Paulo (Cetesb) e pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo no período de 28 de julho a 5 de agosto detectarem a presença de biotoxinas produzidas por microalgas marinhas acima do valor máximo permitido.