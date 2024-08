País colheu 96,4% do milho de inverno 2023/24, afirma Conab

São Paulo, 20/08/2024 - A colheita de milho de inverno 2023/24 no País atingia, até domingo (18), 96,4% da área, avanço de 1,7 ponto porcentual em relação à semana passada. Em comparação com igual período da safra 2022/24, os trabalhos estão 17,6 pontos porcentuais adiantados. As informações são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.Em relação ao milho verão da safra 2023/24, a colheita foi encerrada, avanço de 0,02 ponto porcentual em relação à semana passada e igual porcentual ante 2022/23, diz a Conab.Quanto ao algodão da safra 2023/24, os trabalhos evoluíram 9,9 pontos porcentuais, para 65,2%. Em comparação com igual período do ciclo passado, há atraso de 3 pontos porcentuais. O Estado que conta com os trabalhos mais adiantados é Mato Grosso do Sul, com 94% da colheita concluída. Mato Grosso, o principal produtor da fibra, terminou a colheita em 63,9% da área.