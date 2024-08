Voo da Gol toca pista de lado e arremete durante pouso em Guarulhos; veja

A Gol informa que o procedimento seguiu os protocolos de segurança, e a aeronave pousou normalmente em seguida. "A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis de pista", afirma a companhia aérea.

Um vídeo no canal SBGR LIVE, que faz transmissões ao vivo do Aeroporto Internacional de Guarulhos de pousos e decolagens dos aviões, mostrou o momento em que a aeronave tentou aterrissar.

Após tocar a pista por alguns segundos, o piloto subiu novamente. Em seguida, efetua uma curva à direita para poder retornar em direção à pista e pousar definitivamente.

A Gol não detalhou o motivo pelo qual o comandante decidiu arremeter nem confirmou a relação com as condições meteorológicas do dia.