Camil fecha acordo para aquisição da Rice Paraguay e da Villa Oliva Rice

São Paulo, 6 - A Camil Alimentos anunciou, nesta quinta-feira (5), que o diretor presidente da companhia, Luciano Quartiero, comprometeu-se a adquirir da West Yorkshire Assets Corp. 100% da Rice Paraguay e, indiretamente, participação de 80% na Villa Oliva Rice. Essas empresas têm imóveis rurais, atividades agrícolas e operações industriais e ativos relacionados à produção, industrialização, beneficiamento e comercialização de arroz no Paraguai, disse a Camil em comunicado.Após a conclusão da operação, as sociedades serão reorganizadas de modo a separar as operações industriais e ativos relacionados à produção, industrialização, beneficiamento e comercialização de arroz e as propriedades rurais.Segundo a Camil, Quartiero também celebrou com as subsidiárias Saman e Camil Latam um memorando de entendimentos. No memorando, o executivo estabeleceu a intenção de negociar a alienação dos ativos relacionados à industrialização, beneficiamento e comercialização de arroz às subsidiárias."A aquisição vem em linha com a estratégia de continuidade da expansão internacional da companhia, viabilizando o início da operação de arroz no mercado paraguaio, a diversificação e a melhoria da competitividade da originação do produto", disse a Camil.A empresa disse que seu plano estratégico não contempla a titularidade de imóveis em áreas rurais, mas que a aquisição integral das sociedades foi necessária para o cumprimento de exigências legais existentes no Paraguai.Entre a assinatura dos documentos definitivos e a conclusão da operação, as companhias continuarão operando de forma independente, disse a Camil.