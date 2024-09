Lula fará pronunciamento em rede nacional nesta sexta em alusão ao 7 de Setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta sexta-feira, 6, pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão em alusão à data de 7 de Setembro, quando é comemorada a Independência do Brasil. A declaração será às 20h e terá duração de quatro minutos. Em entrevista ao Broadcast Político, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que as celebrações da data serão enxutas pelas limitações orçamentárias. Apesar de um evento mais tímido, Múcio disse que a relação das Forças Armadas com o governo Lula está pacificada e não há mais arestas a serem aparadas.