Marçal defende Nunes durante debate e Tabata fala em 'jogo combinado'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) foi criticado por Tabata Amaral (PSB) por defender o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), no debate do SBT, nesta sexta-feira, 20.

Marçal disse achar "injusto" as críticas a Nunes, na questão do alerta à qualidade do ar na capital paulista. "Por mais que o atual prefeito seja concorrente nosso aqui, acho injusto falar que ele não fez nada. Ele fez, sim. Vi os comunicados aqui na cidade de São Paulo. Eu vi ele fazendo. A gente não pode ser injusto com ele".

Os dois foram criticados por Tabata, que falou em "joguinho combinado". "Estou achando muito curioso esse joguinho combinado em que todo mundo virou amiguinho", disse ela.

Marçal, porém, não deixou de criticar Nunes e citou "boletim de ocorrência em relação a violência doméstica" e "envolvimento com mais de 100 pessoas na máfia das creches". "A gente tem que ser justo naquilo que é bom e que é ruim".

'Vida limpa'

Ricardo Nunes rebateu Marçal, que voltou a falar do boletim de ocorrência contra o atual prefeito. Ele ironizou o fato de Marçal ter a "maior rejeição" entre os candidatos. "Temos observado que o Pablo Marçal, que tanto ataca e fala mentira, é o que tem a maior rejeição. Tenho uma vida absolutamente limpa. Nunca tive indiciamento ou alguma condenação".