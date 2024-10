PMs são presos por levarem dinheiro e relógio de motorista de Porsche em SP

A equipe da Corregedoria localizou os agentes no mesmo município. Durante a revista, foram localizados o relógio e o dinheiro em espécie: R$ 855 com um dos agentes, além de R$ 604 com o outro suspeito.

Na segunda-feira, 30, o juiz converteu a prisão dos suspeitos em preventiva após audiência de custódia no Tribunal de Justiça Militar.