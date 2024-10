Acidente em rodovia no MT mata um e outros dois são baleados; suspeito é irmão de motorista

Um homem de 29 anos morreu após colisão entre um veículo e uma caminhonete e, logo em seguida, duas pessoas que estavam no mesmo carro que ele foram baleadas. O suspeito de efetuar os disparos é irmão de Oesdras Marques Arruda Santana, vítima fatal do acidente de trânsito, e está foragido. O caso aconteceu na segunda-feira, 30, na rodovia MT-241, em Nobres, em Mato Grosso, a cerca de 120 quilômetros da capital Cuiabá. A suspeita é de acerto de contas entre membros de facções locais.

A Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso, que registrou e investiga o caso, afirma que as forças policiais foram acionadas por volta das 17h30 para atender ao acidente na rodovia MT-241 e "a Polícia Militar informou que o irmão da vítima fatal chegou no local e ao ver o irmão morto efetuou disparos de arma de fogo contra dois ocupantes do veículo conduzido pelo irmão".

O autor dos disparos, que seria Jessé de Arruda Santana, de 23 anos, fugiu logo em seguida. Ele já é investigado por envolvimento em um homicídio anterior e a Polícia Civil do Estado diz que irá pedir sua prisão preventiva. O local do crime foi periciado e as investigações seguem em andamento.

A principal hipótese da polícia até o momento é de que os disparos teriam sido realizados como acerto de contas entre membros de facções criminosas rivais. Isso porque, de acordo com a Polícia Civil, tanto Oesdras quanto Jessé "são conhecidos como 'decretados' e apontados na região como integrantes de uma facção criminosa a qual está em constante confronto com outra facção rival".

Somente no ano de 2024, conflitos entre as duas facções já teriam resultaram em 20 mortes violentas no município de Nobres por conta de disputas pelo controle do tráfico na região.

Entenda

Conforme apuração inicial da polícia, Oesdras dirigia um Gol, da Volkswagen, e levava mais duas pessoas - Kauâ Patrick Pires da Silva, de 21 anos, e outra não identificada - quando colidiu com uma caminhonete, dirigida por um homem de 48 anos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Oesdras foi encontrado morto sem sinais de bala de fogo - o que, na análise preliminar da polícia, indica que ele teria morrido pelas lesões geradas na colisão.

Já os corpos das outras duas pessoas que estavam no carro "apresentam sinais visíveis de disparos de arma de fogo". Nenhum dos dois portava documentação.

O motorista da caminhonete sofreu lesões graves e está internado em um pronto-socorro de Cuiabá, mas "encontra-se fora de perigo", conforme a Polícia Civil. Ele não foi identificado como pessoa envolvida em facção criminosa.