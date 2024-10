NovaBio: moagem de cana no Norte-Nordeste cresce 5,8% no acumulado até 15/9

São Paulo, 7 - As usinas de cana-de-açúcar das regiões Norte e Nordeste moeram 12,31 milhões de toneladas no acumulado da safra 2024/25 até 15 de setembro, alta de 5,8% ante a temporada passada, informou a Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio). O volume corresponde a, aproximadamente, 19% da safra, de acordo com a NovaBio.As usinas do Norte e Nordeste fabricaram pouco mais de 422 mil toneladas de açúcar até 15 de setembro, alta de 31,5% ante igual período da temporada passada. A expectativa do setor é de que o ano-safra 2024/25 seja concluído com a fabricação de 3,64 milhões de toneladas do adoçante, 5,2% mais do que no ciclo anterior.A produção de etanol hidratado atingiu 376 milhões de litros, alta de 23,4%. Já a fabricação do anidro recuou 28,7%, para 250 milhões de litros. A NovaBio, porém, prevê avanço e retração menores, respectivamente, para o acumulado da safra. "Estima-se que até o encerramento da moagem 2024/2025 haja uma elevação de até 2,6% na fabricação total de etanol, o que acrescentaria pouco mais de 2,28 bilhões de litros, com crescimentos de 5,6% para o hidratado e retração de 0,7% para o anidro", disse o presidente executivo da NovaBio, Renato Cunha.