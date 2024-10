Caiado e Bolsonaro estarão em palanques opostos no 2º turno de Goiânia

Ronaldo Caiado (União Brasil) e Jair Bolsonaro (PL), aliados na política nacional, estarão de lados opostos na disputa pela prefeitura de Goiânia. Caiado apoia o colega de partido Sandro Mabel, já Bolsonaro gostaria de ver Fred Rodrigues (PL) na cadeira de prefeito.

Rodrigues foi para o segundo turno com 31,14%, já Mabel alcançou 27,66% dos votos. O resultado foi um baque para o grupo de Caiado, já que Mabel aparecia em primeiro lugar nas principais pesquisas de intenção de votos. O governador mergulhou de cabeça na campanha do aliado e já questionou diversas vezes, durante a o período eleitoral, a capacidade do candidato do PL de administrar a cidade.

Bolsonaro já usou o fato do candidato de Caiado ser ex-sócio da fábrica de alimentos Mabel para chamá-lo de "candidato da bolachinha". "Tem vários vídeos rodando por aí: o candidato da bolachinha, o candidato da rosquinha, vídeo dele elogiando Dilma Rousseff, dizendo que ela foi uma boa gestora", afirmou o ex-presidente.