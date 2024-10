Sócio da clínica de laudo falso de Marçal desviou dinheiro para comprar barco

A Promotoria diz que o próprio Luiz Teixeira se complicou em depoimento. Segundo o Ministério Público, ele deixou claro que a construção do ambulatório infantil foi imposta "por Toninho Ribas", cabendo a ele também a escolha do local. Também relatou que foi orientado pela Procuradoria do município de que a manobra poderia gerar problemas para a mulher de Toninho Ribas e então foi solicitado que ele elaborasse uma carta no sentido de que havia identificado o prédio e manifestando interesse na construção no local.

"O gestor da Fenaesc também contou que foram gastos mais de 800 mil reais na reforma do local "para dar visibilidade política para a prefeitura" deixando claro assim um dos interesses de Antônio Carlos com a construção do Ambulatório Infantil", registrou o Ministério Público.

Segundo a Promotoria, Luiz Teixeira mudou de versão quando foi interrogado em juízo. O órgão ressaltou as inconsistências do relato e diz que o médico "trouxe narrativa visando se eximir da responsabilidade criminal, o que passa necessariamente por desmentir os fatos que levavam ao reconhecimento do crime de corrupção passiva".

Os "maus antecedentes" de Luiz Teixeira

Ao defender a condenação de Luiz Teixeira, o MP destaca a "culpabilidade" do médico, vez que aceitou vantagem indevida "obviamente com o intento de obter benefício econômico". O órgão frisou que o dinheiro investido na reforma do imóvel da família do ex-prefeito saiu de fato dos cofres públicos, dos repasses efetuados pela prefeitura para a Fenaesc.

A Promotoria também assinala os "maus antecedentes" de Luiz Teixeira. São citadas duas condenações anteriores do médico - uma por uso de documento falso e falsificação de documento particular e outra por estelionato.