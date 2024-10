Nunes espera herdar votos de Marçal, que diz que apoiará prefeito se ele adotar suas propostas

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse esperar receber os votos dos eleitores que optaram pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno. Segundo o prefeito, ele e Marçal têm pontos comum por serem candidatos que, segundo Nunes, "reúnem o centro e a direita" e pensam igual sobre desestatização e parcerias público-privadas, além de "prezarem pela ordem".

Nunes deu as declarações durante entrevista à Rádio Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira, 7. Na ocasião, disse que não avalia um encontro com Marçal neste momento e que esperará "a poeira assentar".

O ex-coach, por sua vez, já sinalizou que pode apoiar o prefeito. Em coletiva depois da divulgação dos resultados do primeiro turno, o ex-coach avaliou que os eleitores dele e do candidato do MDB são parecidos e que, se Nunes aceitar suas propostas sobre escolas olímpicas e educação financeira no ensino público, ele apoiará o prefeito oficialmente.

Questionado se já conversaram, Marçal disse que enviou uma mensagem parabenizando o adversário.

Durante a entrevista da manhã desta segunda-feira, o prefeito agradeceu os votos e disse esperar um segundo turno melhor. Ele se comprometeu a não fazer ataques pessoais, apenas discutir pontos de vista. Tentou se colocar como "diferente" de Guilherme Boulos (PSOL), seu oponente, afirmando que o psolista seria de extrema-esquerda e inexperiente em gestão.

Nunes agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem diz falar todos os dias, e diz esperar que o ex-presidente Jair Bolsonaro compareça à sua campanha.

O prefeito afirmou que Bolsonaro esteve muito ocupado pelo País durante o primeiro turno, mas que agora, com mais tempo, espera a presença do ex-presidente, porém ainda não se falaram.

Como mostrado pelo Estadão, o ex-presidente deve reforçar sua presença nas campanhas do PL no segundo turno, mas sua atuação em São Paulo ainda é incerta.

Aliados do prefeito atribuem seu desempenho positivo no primeiro turno ao governador Tarcísio, em meio a uma relação cheia de idas e vindas com Bolsonaro. Enquanto o prefeito foi criticado por esconder o ex-presidente na campanha, Bolsonaro foi questionado por não se envolver diretamente no processo.

O próprio Tarcísio também se manifestou neste domingo sobre uma possível aliança com Marçal na busca pela vitória de Nunes no segundo turno, e afirmou que seria "uma discussão para amanhã".

O futuro político de Marçal, no entanto, é incerto. O ex-coach é alvo de ações nas esferas eleitoral e criminal, sendo a mais recente a acusação de divulgar um laudo falso para atacar Boulos - caso que pode torná-lo inelegível por até oito anos, além de resultar em uma possível pena de prisão por crime contra a honra e falsificação de documento.