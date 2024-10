Ônibus atropela romeiros na Via Dutra e deixa um morto; há feridos

Um homem morreu após um ônibus atingir um grupo de romeiros que caminhava na Rodovia Presidente Dutra em direção ao santuário de Nossa Senhora de Aparecida, no interior paulista, na noite de terça-feira, 8. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR RioSP, outras duas pessoas registraram ferimentos leves. No grupo, estavam sete pessoas.

A concessionária foi acionada por volta das 21h30 desta terça para atender a uma ocorrência no km 188,3 da pista, no sentido do Rio de Janeiro, região de Santa Isabel (SP), na Via Dutra.

No local, foi registrado o atropelamento de três pedestres por um ônibus. Por volta das 7h30, não havia interdição de faixa no local da ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.