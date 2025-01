Nunes concede ao bolsonarismo com Angela Gandra em cargo que já teve Marta

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Reeleito na cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) colocou uma secretária de extrema direita, Angela Gandra, no comando das relações internacionais da prefeitura. O cargo já foi de Marta Suplicy (PT), que deixou a administração quando Nunes se aproximou do bolsonarismo e foi ser candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), derrotada em segundo turno nas eleições do ano passado.

Para Leonardo Sakamoto, a indicação de Angela Gandra é uma concessão de Nunes ao bolsonarismo e um aceno ao eleitorado de extrema direita, relevante em São Paulo, segundo Sakamoto.