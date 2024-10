Protesto contra falta de energia interdita vias em São Paulo; serviço de ônibus é afetado

Na zona sul da capital, a manifestação dos moradores era realizada perto do número 4.200 da Estrada do Campo Limpo. Moradores reclamavam da demora no restabelecimento e dos prejuízos decorrentes da falta de energia.

A SPTrans (Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade) informou que o bloqueio à circulação dos ônibus no Campo Limpo durou dez minutos. Com apoio da Polícia Militar, houve negociação e foi liberada uma faixa em cada sentido para a passagem dos coletivos, não tendo sido necessária a mudança de trajeto.

Em São Bernardo, um grupo de moradores se colocou sobre a pista e usou obstáculos para obstruir a antiga Estrada Velha de Santos nos dois sentidos, na altura do Bairro Capelinha. Além dos carros e caminhões, linhas intermunicipais e de ônibus que operam no município foram afetadas. A manifestação prejudicou os motoristas que usavam a estrada para acessar a Via Anchieta.

Conforme a Polícia Militar de São Paulo, os moradores concordaram em manter a manifestação na margem da rodovia e a passagem dos veículos foi liberada.

No fim da tarde deste domingo (13), um protesto de moradores já havia bloqueado a pista sentido leste/norte do Rodoanel Mário Covas, no bairro Santa Tereza, em São Bernardo. O local foi liberado após negociações com a Polícia Militar.

Sobre as manifestações, a reportagem entrou em contato com a Enel e aguarda retorno. Em seu site, a empresa informa que até a manhã desta segunda, 1,5 milhão de clientes que ingressaram com chamados nos últimos dias tiveram o serviço normalizado. Disse ainda que suas equipes de campo foram reforçadas com pessoal do Rio de Janeiro, Ceará e outras distribuidoras.