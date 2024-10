Filho de Renato Russo notifica Pablo Marçal por uso de música sem autorização

Giuliano Manfredini, filho do cantor e compositor Renato Russo, do grupo Legião Urbana, enviou uma notificação extrajudicial ao ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). O herdeiro do músico acusa Marçal de utilizar a música "Que País É Este" sem autorização nas redes sociais em uma publicação feita no Instagram através do perfil "@pablomarcalpor_sp_".

Procurado pela reportagem, Marçal não havia respondido às tentativas de contato até a publicação deste texto.

A publicação mostrava Pablo Marçal com a boca tampada por uma fita adesiva onde se lia "sistema" com a música tocando ao fundo. Na legenda, o perfil escreve "não iremos nos calar! Pra cima do sistema. Me sigam por aqui", indicando que o perfil em questão pertenceria ao coach.