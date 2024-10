Chuva deve ser mais fraca que o esperado e Nunes vai a debate

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmou presença no debate da TV Record neste sábado (19), marcado para 21 horas.

Como antecipou a coluna, o prefeito só irá em três debates neste segundo turno das eleições. Nunes lidera as pesquisas com folga e a campanha não vê vantagem nos embates diretos com Guilherme Boulos (PSOL).

O prefeito disse para Raquel Landim, porém, que só há uma chance de ele cancelar a participação no debate da Record: um novo caos provocado por fortes chuvas e ventos na cidade.