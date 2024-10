Após três meses de namoro, viúvo comete feminicídio e se suicida em MT

Após cometer feminicídio, Valter tirou a própria vida. O corpo do suspeito também foi encontrado pela polícia na varanda da residência em Pontes e Lacerda.

Suspeito já possuía histórico de violência. De acordo com a Polícia Civil, há um boletim de ocorrência registrado em 2010 no qual Valter é denunciado por ameaça e lesão corporal contra outra mulher. Entretanto, contra Sônia, não há registros anteriores de denúncias.

Feminicídio cresce no país

No estado do Mato Grosso, 46 feminicídios foram registrados apenas em 2023. Em nível nacional, foram registrados 1.463 feminicídios em 2023, equivalente a 1,4 mortes para cada 100 mil mulheres segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Desde 2015, mais de 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. A tipificação do crime foi estabelecida para reforçar a gravidade dos homicídios cometidos contra mulheres em razão do gênero.

O feminicídio é a expressão mais extrema da violência de gênero, simbolizando o controle absoluto da vida e da morte sobre as mulheres. De acordo com o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher, esse crime reflete o ódio, o desprezo ou a perda de controle por parte do agressor. A legislação define que o feminicídio pode ocorrer tanto em ambiente doméstico, como consequência de violência familiar, quanto em espaços públicos, onde a discriminação ou menosprezo à condição de mulher são os motivadores.