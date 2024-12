Tales: 'Temos uma primeira-dama que quer ser ministra da Comunicação'

As notícias sobre o estado de saúde de Lula estão sendo repassadas à imprensa pelo médico do presidente, Roberto Kalil, sem a participação da Secom, conforme apurou a reportagem. O Ministro da Secom, Paulo Pimenta, negou e disse ao UOL que a decisão foi tomada pela pasta e por Lula.

Eu acho que a Janja tem o direito de ser uma pessoa com influência no governo, não só por ser mulher [de Lula], mas porque ela é capacitada. Então acho que ela tem certo direito, mas está um pouco além, não faz sentido ela participar do convívio, do contato, entre jornalistas e médicos. Fica difícil para o próprio ministro. É difícil ser ministro e não ter autonomia. Ou então é melhor que ela assuma logo o ministério.

Num caso desses é a tal história de que o Lula está precisando redefinir urgentemente o seu ministério e dizer o que cada um faz. Qual o papel de cada um e escolher alguns ministros melhores. Nem o congresso satisfeito com a definição que está no ministério. Acho que o que ele tem que fazer é apressar a reforma ministerial, não ficar enrolando. Tales Faria, colunista do UOL

Pimenta ganhou sobrevida

A possível demissão do ministro Paulo Pimenta ficou em "stand by" com a internação do presidente Lula (PT).

A colunista Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília, apurou que Pimenta foi chamado para conversar com Lula na última segunda (9), antes de o presidente fazer os exames, para discutir o assunto. Não seria uma conversa de demissão, mas para discutir possibilidades de mudanças na comunicação e nos ministérios palacianos. Nenhum dos dois saiu satisfeito.