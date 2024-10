Quem são as vítimas do atirador de Novo Hamburgo?

Três vítimas morreram e nove ficaram feridas após um ataque a tiros causado por Edson Fernando Crippa, de 45 anos, em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O ataque aconteceu por volta das 23h de terça-feira, 22.

A Brigada Militar fez, ao longo da madrugada, cerco ao local onde Crippa mantinha os pais em cárcere privado e resistia à prisão. Ao perceber a presença dos policiais, ele abriu fogo contra a guarnição da polícia, iniciando o confronto. Ainda não se sabe o motivo do ataque.

Entre os mortos, estão:

- O pai do atirador, Eugenio Crippa, de 74 anos,

- O irmão do atirador, Everton Crippa, 49 anos;

- O policial militar Éverton Kirsch Júnior, de 31 anos. Ele havia acabado de se tornar pai, deixando a esposa e um bebê recém-nascido;

- O atirador, Edson Fernando Crippa, de 45 anos, também foi achado morto.

Outras nove pessoas ficaram feridas, sete delas PMs, conforme as informações preliminares. Entre os hospitalizados, estão:

a mãe do atirador, Cleris Crippa, de 70 anos; em estado grave

a cunhada do atirador, Priscilla Martins, de 41 anos, também em estado grave.