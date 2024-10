Lula sobre Vale e Mariana: dinheiro que poderia ter evitado a desgraça é usado para dividendos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o novo acordo sobre o desastre de Mariana deve ficar como lição para que as mineradoras revejam as consequências da "ganância por lucro". "Muitas vezes, o dinheiro que poderia ter evitado a desgraça que aconteceu é usado para pagar dividendos", afirmou o presidente.

As declarações foram dadas durante a assinatura da revisão do acordo com as empresas em razão do desastre. Segundo Lula, há uma "cultura impregnada na sociedade brasileira que precisa ser mudada" quanto à gestão de grandes companhias, citando a Vale como exemplo.

"Certamente, se um presidente da Vale resolvesse dizer para a diretoria que ele ia evitar que acontecesse o que aconteceu em Mariana, ele ia ser taxado como irresponsável, porque estava gastando dinheiro que não era necessário."

O governo federal formalizou no evento o compromisso firmado com as empresas para o pagamento de R$ 100 bilhões em recursos novos destinados a políticas de reparação socioambientais. Esse valor será destinado ao Poder Público ao longo de 20 anos.

Além disso, há R$ 32 bilhões em obrigações a fazer, diretamente pelas empresas. Ou seja, são R$ 132 bilhões em valores novos e R$ 38 bilhões já desembolsados via Fundação Renova, totalizando o valor global de R$ 170 bilhões.