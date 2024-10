PM do Rio de Janeiro troca comando de 11 batalhões após episódios de violência

A Polícia Militar do Rio de Janeiro decidiu trocar o comando de diversos batalhões operacionais, após a capital fluminense registrar uma série de casos de violência. Segundo a Secretaria de Estado da PM, as "mudanças estratégicas" visam aprimorar o policiamento e melhorar o índice de criminalidade no Estado, incluindo a prevenção de roubos e furtos.

Na quinta-feira, 24, a cidade registrou um tiroteio na Avenida Brasil durante uma operação policial no Complexo de Israel, conjunto de favelas na zona norte do Rio. Três pessoas morreram.

Um dia antes, na quarta-feira, 23, torcedores do Peñarol protagonizaram uma confusão generalizada horas antes do duelo com o Botafogo. Reunidos na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital, uruguaios saquearam quiosques e entraram em confronto com a Batalhão de Choque da Polícia Militar.