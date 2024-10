Agricultura: Viracopos recebe carros da F1 e despacha frutas no voo de volta

São Paulo, 30 - O setor exportador aproveitou as aeronaves que, no domingo, 27, trouxeram para Viracopos, em Campinas, os carros da disputa do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, para carregá-las com frutas destinadas ao exterior. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que foram enviadas mangas, mamões, limões e gengibre para Amsterdã, na Holanda, em um cargueiro, e também mamão para Lisboa, em Portugal, e manga para Paris, na França, em aeronaves de passageiros. As cargas foram inspecionadas pelo Vigiagro, vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária.