Pé-de-Meia: Três ministros de Lula tentam barrar investigação do TCU

O UOL procurou os ministros Camilo Santana, Rui Costa e Jorge Messias por telefone e por meio de suas assessorias, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.



Em análise preliminar, a área técnica do tribunal já constatou que o governo fez uma "manobra esdrúxula" para operar o programa em um "orçamento paralelo" e recomendou abertura de investigação.



Nardes iria despachar na manhã de hoje pedidos para o ministro da Educação, a CEF (Caixa Econômica Federal), as secretarias do Tesouro e do Orçamento se explicarem; além de solicitar todos os dados do programa, como quais os alunos receberam.

Porém, em razão da pressão do governo, o ministro decidiu ouvi-los antes de tomar uma decisão.



Como revelou o UOL, o governo já gastou R$ 3 bilhões sem divulgar quais alunos receberam o benefício e os valores pagos a cada um deles. O MEC negou o acesso aos dados até mesmo para a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados.



O último pagamento ocorreu na semana do primeiro turno das eleições. Os dados não são públicos, mas o UOL revelou que foram R$ 600 milhões para 3 milhões de alunos. O MEC se recusa a informar até mesmo de onde são esses alunos.

Suspensão

O Ministério Público junto ao TCU solicitou medida cautelar para suspender os pagamentos do Pé-de-Meia.



Como revelou o UOL, a legislação do Pé-de-Meia, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição obrigam o MEC a incluir a despesa com a política pública no orçamento, o que não ocorreu.



O MEC apenas solicitou aval para colocar dinheiro no Fipem, um fundo privado na Caixa onde estão separados os recursos para o programa. O fundo já conta com R$ 12 bilhões.



Segundo especialistas em orçamento e da área técnica do TCU, o governo teria que pedir autorização também para sacar valores do fundo.



A falta de transparência fere a Constituição e a legislação do Pé-de-Meia, que obriga a divulgação dos nomes dos alunos beneficiados e dos valores recebidos mês a mês.



Após o UOL revelar as ilegalidades, a Caixa retirou do ar todos os dados de pagamento mensal do programa. O governo continua sem fornecer os dados.

Fundo privado

Os técnicos do TCU também questionam a execução do Pé-de-Meia por meio de um fundo privado, o que gera custos adicionais ao governo, como taxa de administração, e dificulta a fiscalização.