Delação de atiradores de Marielle não prevê redução de pena, diz promotor

Depoimentos colhidos nesta quarta reforçam a investigação e a denúncia. A afirmação é do promotor Fabio Vieira, que também atua no júri. "Os detalhes, que muitas vezes ficaram afastados da imprensa e da população, hoje estão vindo à tona", disse.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, que era aliado político de Marielle, afirmou que as investigações só se tornaram efetivas no momento em que a Polícia Federal começou a acompanhá-las. "O Rio de Janeiro é um lugar que é capaz de ter um grupo de matadores chamado Escritório do Crime. Talvez a sede do Escritório do Crime tenha sido a Delegacia de Homicídios. Então, bons policiais não conseguiram fazer os seus trabalhos", disse.

Viúva chora e relembra últimas palavras ouvidas de Marielle: 'Eu te amo'

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

A vereadora Monica Benicio (PSOL), viúva de Marielle Franco, prestou um depoimento emocionado. "Quando conheci a Marielle, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Lembro exatamente da primeira vez que olhei pra ela. E depois daquele momento a minha vida nunca mais foi a mesma", disse.



Eu vivi muitas coisas bonitas do lado da Marielle. E aprendi que o amor está nos detalhes. Lembro também do último segundo que eu vi a minha esposa com vida. A última coisa que ela me disse foi 'eu te amo'. Monica Benicio (PSOL), viúva de Marielle Franco