Votação em Petrópolis (RJ) teve a maior distância entre eleito e derrotado no 2º turno

A eleição municipal de Petrópolis (RJ) teve a maior distância entre o candidato eleito e o derrotado em todo o Brasil neste segundo turno. O vereador Hingo Hammes (PP) ganhou a disputa com 108.306 votos, 74,74% dos votos válidos. Dessa forma, ele ficou quase 50 pontos porcentuais a frente de seu adversário Yuri (PSOL), que obteve 36.611 votos, 25,26% dos válidos.

No primeiro turno, Hammes não conquistou a prefeitura por apenas 58 votos, ou 0,04%; ele ficou com 78.734 votos (49,96%), já Yuri seguiu na disputa tendo conquistado 28.001 votos (17,77%). Por outro lado, a cidade teve uma abstenção maior que a média nacional: 35,69% dos eleitores não compareceram às urnas. No Brasil, a média foi de quase 30%.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) mais de 245 mil eleitores estavam aptos a votar em Petrópolis, o nono maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Foram 124 locais de votação, com 911 urnas.

Hammes recebeu o apoio do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Na campanha, o governador disse que sua gestão negociou com autoridades federais para auxiliar a cidade após as fortes chuvas de 2022 e argumentou que ter um aliado na prefeitura seria bom para Petrópolis.

No primeiro turno, o candidato a ter a maior votação proporcional no País foi o Delegado Eduardo Boigues (PL), que obteve 165.975 votos, o equivalente a 91,70%, na disputa pela prefeitura de Itaquaquecetuba (SP). O segundo colocado, Fabiano do PT, teve menos de 10 mil votos, apenas 4,99% do total.