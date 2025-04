Como é a região onde homem foi morto por onça em Mato Grosso do Sul?

A área de pesqueiro onde o ataque da onça aconteceu fica entre os rios Miranda e Aquidauana. Por ali, a natureza predomina em relação à presença humana e, por isso, onças são fotografadas até mesmo por turistas que visitam a região.

Atualmente, apenas a prática do "pesque e solte" é permitida no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. A intenção é justamente preservar o ecossistema na área entre os rios Aquidauana, Miranda, Vermelho, Carrapatinho, Touro Morto, Agachi, Abobral e Negro, mostrou reportagem do jornal Correio do Estado em 2022.

O Pantanal é habitat natural das maiores onças-pintadas, segundo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Machos podem chegar a 140 kg e fêmeas até 90 kg. Geralmente, elas não têm dificuldade de encontrar presas de sua preferência nestas áreas preservadas, como capivaras e jacarés, o que contribuiu para populações saudáveis e estáveis.

Rio Aquidauana Imagem: Bárbara Gondim/Creative Commons

Maior felino do continente americano e maior predador terrestre do Brasil, a onça-pintada é versátil e se adapta a diversos tipos de paisagens. Segundo o Instituto Onça-Pintada, elas preferem regiões próximas a cursos d'água e com vegetação densa, mas elas vivem bem nas florestas tropicais da Amazônia, nas planícies inundáveis do Pantanal, nos campos abertos do Cerrado e até em regiões semiáridas da Caatinga. Ela evita, porém, áreas de agricultura, mas pode ser vista em pastagens.