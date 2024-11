AGCO conclui venda de divisão de negócio de grãos e proteínas à AIP

São Paulo, 4 - A fabricante de máquinas agrícolas AGCO anunciou na sexta-feira, 1º de novembro, a conclusão da venda da sua divisão de grãos e proteínas para a American Industrial Partners (AIP). O negócio foi anunciado em julho, em uma transação em dinheiro avaliada em US$ 700 milhões. "O portfólio da AGCO agora está focado em máquinas agrícolas premiadas e produtos de tecnologia de agricultura de precisão, o que sustenta um foco de longo prazo em negócios de alto crescimento, alta margem e geração significativa de fluxo de caixa livre", afirmou em nota o CEO da empresa, Eric Hansotia.Segundo nota da AIP, o novo negócio operará sob o nome "Grain & Protein Technologies" com Jacob Thomas atuando como CEO. "Atendendo clientes em mais de 100 países no mundo todo, a Grain & Protein Technologies emprega mais de 3.200 pessoas em suas 14 unidades de fabricação na América do Norte, Brasil, Europa e Malásia, gerando uma receita anual de aproximadamente US$ 1 bilhão", afirmou. A empresa continuará a operar seu forte portfólio de marcas - GSI, Cumberland, AP, Tecno e Cimbria - que são líderes do setor em equipamentos para produção de grãos, sementes, aves, ovos e suínos", acrescentou.