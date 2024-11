Risco de ciclone bomba diminui, mas frente fria atingirá o país; veja previsão

Esse tipo de fenômeno ocorre quando há uma queda rápida da pressão atmosférica no centro de um sistema ciclônico. A baixa pressão atmosférica causa rajadas de ventos e pode provocar, também, tempestades.

Conforme a MetSul Meteorologia, a frente fria virá acompanhada de muitas nuvens e chuvas avançando por Santa Catarina e o Paraná nesta terça-feira. Mas sem riscos, de uma forma geral.

No Rio Grande do Sul, o dia será marcado por tempo firme no oeste e no sul. Há possibilidade de chuva ou garoa na metade norte do Estado gaúcho. Com o ingresso de ar mais frio, há expectativa para ventos de até 70 quilômetros por hora no leste do Rio Grande do Sul.

Quando volta a chover em São Paulo?

De acordo com a Meteoblue, há previsão para precipitações elevadas na quarta-feira (13), e principalmente no sábado (16), para a cidade de São Paulo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a propagação da frente fria também muda o tempo no decorrer da semana na capital paulista, provocando chuvas generalizadas e declínio das temperaturas.