Após explosões, autoridades devem se unir para regulamentação das redes sociais, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira, 14, que os explosivos detonados na quarta-feira, 13, no estacionamento da Câmara e na frente da sede do Tribunal reforçam a importância de regulamentar as redes sociais. "As autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem decidir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais", afirmou.

Um homem morreu na quarta-feira após a explosão em frente ao Supremo.

Moraes também mandou um recado ao Congresso ao afirmar que é impossível conceder anistia aos acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

"Ontem é demonstração que só é possível pacificar o País com responsabilização dos criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos que o criminoso anistiado é um criminoso impune. A impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem", destacou Moraes nesta quinta-feira.

O ministro disse que o fato da quarta-feira "não é isolado de contexto" e que "se iniciou lá atrás, quando gabinete do ódio começou a destilar discurso de ódio contra instituições".

De acordo com ele, "as pessoas acham que podem vir a Brasília e tentar explodir STF porque foram instigadas por pessoas com altos cargos a atacar".

Ele também afirmou que esse foi o "atentado mais grave" contra o Supremo desde o 8 de janeiro.

"A pessoa tentou ingressar no Supremo, mas foi barrada pela segurança, que percebeu que tinha artefatos amarrados, e se dirigiu até a estátua da Justiça. A ideia era tentar ingressar e explodir dentro do próprio Supremo Tribunal Federal", alertou Moraes.