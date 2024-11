IBGE prevê que safra 2025 alcançará 311,0 milhões de t, 5,8% maior que a de 2024

Rio, 14 - A safra agrícola de 2025 deve totalizar 311,0 milhões de toneladas, 17,2 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 5,8%. Os dados são do primeiro Prognóstico para a Produção Agrícola do ano que vem, divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Já o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de outubro aponta uma safra de 293,8 milhões de toneladas em 2024, 6,9% menor que a de 2023, 21,6 milhões de toneladas a menos.O resultado é 1,368 milhão de toneladas menor que o previsto no levantamento anterior, de setembro, uma queda de 0,5%.